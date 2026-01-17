Швейцарец Одерматт одержал победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Венгене

Олимпийский чемпион – 2022, трёхкратный чемпион мира швейцарский горнолыжник Марко Одерматт одержал победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Венгене.

Одерматт финишировал с результатом 1.33,14 минуты. Вторым на финише стал австриец Винсент Кречмар (+0,79), замкнул тройку призёров в данном виде программы итальянец Джованни Франзони (+0,90).

Горнолыжный спорт. Кубок мира – 2025/2026. Венген (Швейцария). Скоростной спуск, мужчины

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.33,14.

2. Винсент Кречмар (Австрия) +0,79.

3. Джованни Франзони (Италия) +0,90.

4. Франьо фон Алмен (Швейцария) +0,93.

5. Алексис Монни (Швейцария) +0,95.

6. Доминик Парис (италия) +0,96.