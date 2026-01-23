Начало прямой видеотрансляции мужского супергиганта на Кубке мира по горнолыжному спорту

23 января в 13:20 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция супергиганта среди мужчин на Кубке мира по горнолыжному спорту. Соревнование примет австрийский Кицбюэль. Супергигант будет состоять из восьми этапов.

