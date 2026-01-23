Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. Спринт. Классика. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира по горнолыжному спорту, Кицбюэль: прямая трансляция мужского супергиганта начнется в 13:20

Начало прямой видеотрансляции мужского супергиганта на Кубке мира по горнолыжному спорту
Комментарии

23 января в 13:20 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция супергиганта среди мужчин на Кубке мира по горнолыжному спорту. Соревнование примет австрийский Кицбюэль. Супергигант будет состоять из восьми этапов.

Смотрите супергигант здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Материалы по теме
Швейцарец Одерматт одержал победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Венгене

Самые высокие зарплаты в спорте:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android