Главная Лыжи Новости

Итальянка Делаго выиграла скоростной спуск на КМ в Италии, Вонн — третья

Итальянка Делаго выиграла скоростной спуск на КМ в Италии, Вонн — третья
Комментарии

Итальянская горнолыжница Николь Делаго выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира – 2025/2026 в итальянском Тарвизио. Делаго завершила спуск с результатом 1.46,28.

Второе место в соревнованиях заняла немка Кира Вилле-Винкельман, которая уступила победительнице 0,20 секунды. Замкнула тройку лидеров олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн, проигравшая лидеру 0,26 секунды.

Горнолыжный спорт. Кубок мира – 2025/2026. Тарвизио (Италия). Скоростной спуск, женщины.

1. Николь Делаго (Италия) – 1.46,28.
2. Кира Вилле-Винкельман (Германия) +0,20.
3. Линдси Вонн (США) +0,26.
4. Нина Ортлиб (Австрия) +0,42.
5. Эмма Айхер (Германия) +0,80.

