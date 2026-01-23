Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. Спринт. Классика. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира по лыжным гонкам 2025/2026, Гомс: прямая трансляция командного спринта в свободном стиле начнется в 16:20

Начало прямой видеотрансляции командного спринта на Кубке мира по лыжным гонкам
Комментарии

23 января в 16:20 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция командного спринта свободным стилем (финал) на Кубке мира по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в швейцарском Гомсе.

Смотрите командный спринт здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
23 января 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Германия
2
Норвегия
3
Норвегия

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
«Ждут медалей Олимпиады». Вяльбе — о российских лыжниках и об их проблемах на Кубке мира
«Ждут медалей Олимпиады». Вяльбе — о российских лыжниках и об их проблемах на Кубке мира

Самые высокие зарплаты в спорте:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android