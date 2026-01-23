Начало прямой видеотрансляции командного спринта на Кубке мира по лыжным гонкам

23 января в 16:20 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция командного спринта свободным стилем (финал) на Кубке мира по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в швейцарском Гомсе.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

