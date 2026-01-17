Йонна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе
Олимпийская чемпионка шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в Оберхофе (Германия). Она преодолела дистанцию за 2.43,79. Второе место заняла Колетта Ридцек из Германии, которая отстала от лидера на 0,71 секунды. Замкнула тройку лидеров Майя Дальквист из Швеции (+2,54).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
17 января 2026, суббота. 15:35 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:38.8
2
Моа Лундгрен
Швеция
+3.4
3
Майя Дальквист
Швеция
+4.4
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф. Спринт свободным стилем. Женщины. Результаты:
1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.43,79.
2. Колетта Ридцек (Германия) – отставание 0,71.
3. Майя Дальквист (Швеция) +2,54.
4. Лаура Гиммлер (Германия) +3,55.
5. Моа Илар (Швеция) +4,03.
Россиянка Дарья Непряева не приняла участия в спринтерской гонке. Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 17 по 18 января.
