Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йонна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе

Йонна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе
Комментарии

Олимпийская чемпионка шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в Оберхофе (Германия). Она преодолела дистанцию за 2.43,79. Второе место заняла Колетта Ридцек из Германии, которая отстала от лидера на 0,71 секунды. Замкнула тройку лидеров Майя Дальквист из Швеции (+2,54).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
17 января 2026, суббота. 15:35 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:38.8
2
Моа Лундгрен
Швеция
+3.4
3
Майя Дальквист
Швеция
+4.4

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф. Спринт свободным стилем. Женщины. Результаты:

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.43,79.

2. Колетта Ридцек (Германия) – отставание 0,71.

3. Майя Дальквист (Швеция) +2,54.

4. Лаура Гиммлер (Германия) +3,55.

5. Моа Илар (Швеция) +4,03.

Россиянка Дарья Непряева не приняла участия в спринтерской гонке. Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 17 по 18 января.

Материалы по теме
«Ждут медалей Олимпиады». Вяльбе — о российских лыжниках и об их проблемах на Кубке мира
«Ждут медалей Олимпиады». Вяльбе — о российских лыжниках и об их проблемах на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android