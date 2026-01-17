Йонна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе

Олимпийская чемпионка шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в Оберхофе (Германия). Она преодолела дистанцию за 2.43,79. Второе место заняла Колетта Ридцек из Германии, которая отстала от лидера на 0,71 секунды. Замкнула тройку лидеров Майя Дальквист из Швеции (+2,54).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф. Спринт свободным стилем. Женщины. Результаты:

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.43,79.

2. Колетта Ридцек (Германия) – отставание 0,71.

3. Майя Дальквист (Швеция) +2,54.

4. Лаура Гиммлер (Германия) +3,55.

5. Моа Илар (Швеция) +4,03.

Россиянка Дарья Непряева не приняла участия в спринтерской гонке. Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 17 по 18 января.