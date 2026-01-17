Ларс Хегген победил в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе
Поделиться
Норвежский лыжник Ларс Хегген выиграл спринт свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию за 2.25,8. Второе место занял Федерико Пеллегрино из Италии, который отстал от лидера на 0,32 секунды. Замкнул тройку лидеров Эвен Нортуг из Норвегии (+1,56).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
17 января 2026, суббота. 19:35 МСК
Окончено
1
Ларс Хегген
Норвегия
2:25.8
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.3
3
Эвен Нортуг
Норвегия
+1.5
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф. Спринт свободным стилем. Мужчины. Результаты:
1. Ларс Хегген (Норвегия) – 2.25,8.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – отставание +0,32.
3. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,56.
4. Лаури Вуоринен (Финляндия) +3,22.
5. Эмиль Лиекари (Финляндия) +5,76.
Комментарии
- 17 января 2026
-
19:53
-
19:40
-
19:08
-
18:10
-
17:18
-
17:18
-
16:41
-
16:24
-
16:20
-
16:13
-
16:11
-
16:09
-
16:01
-
15:55
-
15:42
-
15:33
-
15:27
-
15:16
-
15:06
-
15:04
-
14:52
-
14:48
-
14:46
-
14:42
-
14:18
-
14:09
-
14:05
-
14:05
-
13:29
-
11:37
-
11:20
-
10:46
-
10:18
-
08:50
-
08:30