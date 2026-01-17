Скидки
Главная Лыжи Новости

Ларс Хегген победил в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе

Ларс Хегген победил в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе
Комментарии

Норвежский лыжник Ларс Хегген выиграл спринт свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию за 2.25,8. Второе место занял Федерико Пеллегрино из Италии, который отстал от лидера на 0,32 секунды. Замкнул тройку лидеров Эвен Нортуг из Норвегии (+1,56).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
17 января 2026, суббота. 19:35 МСК
Окончено
1
Ларс Хегген
Норвегия
2:25.8
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.3
3
Эвен Нортуг
Норвегия
+1.5

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф. Спринт свободным стилем. Мужчины. Результаты:

1. Ларс Хегген (Норвегия) – 2.25,8.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – отставание +0,32.

3. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,56.

4. Лаури Вуоринен (Финляндия) +3,22.

5. Эмиль Лиекари (Финляндия) +5,76.

