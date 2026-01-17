Скидки
Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев укрепил лидерство, Большунов — второй

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев укрепил лидерство, Большунов — второй
Комментарии

Российский лыжник Сергей Ардашев укрепил лидерство в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 после второго места в спринте классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Второе место в зачёте занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 17 января. Мужчины:

  1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 765 очков.
  2. Александр Большунов (Татарстан) – 431.
  3. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 388.
  4. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 382.
  5. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО) — 356.
  6. Сергей Забалуев (Татарстан) — 347.
  7. Артём Мальцев (Тюменская область) — 334.
  8. Илья Семиков (Коми) — 324.
