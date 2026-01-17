Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев укрепил лидерство, Большунов — второй
Российский лыжник Сергей Ардашев укрепил лидерство в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 после второго места в спринте классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Второе место в зачёте занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 17 января. Мужчины:
- Сергей Ардашев (Татарстан) — 765 очков.
- Александр Большунов (Татарстан) – 431.
- Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 388.
- Иван Якимушкин (Тюменская область) — 382.
- Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО) — 356.
- Сергей Забалуев (Татарстан) — 347.
- Артём Мальцев (Тюменская область) — 334.
- Илья Семиков (Коми) — 324.
Комментарии