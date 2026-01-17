Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев укрепил лидерство, Большунов — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев укрепил лидерство в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 после второго места в спринте классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Второе место в зачёте занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 17 января. Мужчины: