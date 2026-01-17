Скидки
Общий зачёт Кубка России: Крупицкая продолжает лидировать, Пеклецова — вторая

Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026 после спринтерской гонки классическим стилем на шестом этапе в Мирном. В её активе 583 очка. На второй строчке расположилась Алина Пеклецова. Замыкает тройку лидеров Елизавета Пантрина.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 17 января. Женщины:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 583 очка.
2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 513.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 413.
4. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 411.
5. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 399.
6. Алёна Баранова (Ленинградская — Томская область) — 387.
7. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 382.
8. Арина Кусургашева (Республика Алтай) — 353.

