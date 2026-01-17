Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидер, Коростелёв — в топ-20

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидер, Коростелёв — в топ-20
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 1294 очка. Второе место занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен (1048 очков), россиянин Савелий Коростелёв остаётся на 19-й строчке (330).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
17 января 2026, суббота. 19:35 МСК
Окончено
1
Ларс Хегген
Норвегия
2:25.8
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.3
3
Эвен Нортуг
Норвегия
+1.5

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, мужчины. Общий зачёт на 17 января:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1294 очка.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 1048.
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 924.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 823.
5. Ларс Хегген (Норвегия) — 777.
6. Эдвин Ангер (Швеция) – 710.
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 647.
8. Андреас Рее (Норвегия) — 583.
...
19. Савелий Коростелёв (Россия) – 330.

Материалы по теме
Кто самый сильный лыжник России прямо сейчас? Большунов, Коростелёв или Ардашев?
Рейтинг
Кто самый сильный лыжник России прямо сейчас? Большунов, Коростелёв или Ардашев?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android