Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидер, Коростелёв — в топ-20
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 1294 очка. Второе место занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен (1048 очков), россиянин Савелий Коростелёв остаётся на 19-й строчке (330).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
17 января 2026, суббота. 19:35 МСК
Окончено
1
Ларс Хегген
Норвегия
2:25.8
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.3
3
Эвен Нортуг
Норвегия
+1.5
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, мужчины. Общий зачёт на 17 января:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1294 очка.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 1048.
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 924.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 823.
5. Ларс Хегген (Норвегия) — 777.
6. Эдвин Ангер (Швеция) – 710.
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 647.
8. Андреас Рее (Норвегия) — 583.
...
19. Савелий Коростелёв (Россия) – 330.
