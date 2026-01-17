Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс — лидер, Непряева опустилась на одну позицию

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс — лидер, Непряева опустилась на одну позицию
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1276 очков. Второе место занимает шведка Моа Илар (1112 очка). Россиянка Дарья Непряева занимает 29-е место (328).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
17 января 2026, суббота. 19:25 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:43.7
2
Колетта Ридцек
Германия
+0.8
3
Майя Дальквист
Швеция
+2.6

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 17 января:

1. Джессика Диггинс (США) – 1276 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 1112.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 865.
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 803.
5. Хейди Венг (Норвегия) — 774.
6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 716.
7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 715.
8. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 691.
...
29. Дарья Непряева (Россия) – 328.

Материалы по теме
«Ждут медалей Олимпиады». Вяльбе — о российских лыжниках и об их проблемах на Кубке мира
«Ждут медалей Олимпиады». Вяльбе — о российских лыжниках и об их проблемах на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android