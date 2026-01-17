Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс — лидер, Непряева опустилась на одну позицию

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1276 очков. Второе место занимает шведка Моа Илар (1112 очка). Россиянка Дарья Непряева занимает 29-е место (328).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 17 января:

1. Джессика Диггинс (США) – 1276 очков.

2. Моа Илар (Швеция) – 1112.

3. Майя Дальквист (Швеция) – 865.

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 803.

5. Хейди Венг (Норвегия) — 774.

6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 716.

7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 715.

8. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 691.

...

29. Дарья Непряева (Россия) – 328.