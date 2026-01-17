Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс — лидер, Непряева опустилась на одну позицию
Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1276 очков. Второе место занимает шведка Моа Илар (1112 очка). Россиянка Дарья Непряева занимает 29-е место (328).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
17 января 2026, суббота. 19:25 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:43.7
2
Колетта Ридцек
Германия
+0.8
3
Майя Дальквист
Швеция
+2.6
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 17 января:
1. Джессика Диггинс (США) – 1276 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 1112.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 865.
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 803.
5. Хейди Венг (Норвегия) — 774.
6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 716.
7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 715.
8. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 691.
...
29. Дарья Непряева (Россия) – 328.
