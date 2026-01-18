Лыжные гонки, Кубок России, 6-й этап, женщины: во сколько начало скиатлона, где смотреть

Сегодня, 18 января, в Казани в рамках шестого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женский скиатлон. Начало квалификации — в 10:15 мск. Трансляцию будет осуществлять «Матч ТВ», начало – в 10:10 по московскому времени.
Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Казань. Женщины. Скиатлон. Стартовый лист (частично):
1. Алина Пеклецова.
2. Евгения Крупицкая.
3. Елизавета Маслакова.
4. Екатерина Никитина.
5. Лидия Горбунова.
6. Арина Кусургашева.
7. Алиса Жамбалова.
8. Екатерина Смирнова.
9. Елизавета Шалабода.
10. Ольга Царёва.
11. Ксения Шорохова.
12. Дарья Канева.
13. Карина Гончарова.
14. Екатерина Булычева.