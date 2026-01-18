Скидки
Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, Кубок России, 6-й этап, мужчины: во сколько начало скиатлона, где смотреть

Сегодня, 18 января, в Казани в рамках шестого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская гонка — скиатлон. Начало квалификации — в 12:45 мск. Трансляцию будет осуществлять «Матч ТВ», начало – в 12:40 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Казань. Мужчины. Скиатлон. Стартовый лист (частично):

1. Сергей Ардашев.

2. Иван Якимушкин.

3. Алексей Червоткин.

4. Александр Большунов.

5. Илья Семиков.

6. Ермил Вокуев.

7. Кирилл Кочегаров.

8. Сергей Волков.

9. Дмитрий Жуль.

10. Антон Тимашов.

11. Андрей Кузнецов.

12. Константин Тиунов.

13. Андрей Ларьков.

16. Александр Терентьев.

