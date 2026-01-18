Лыжи, Кубок мира, 6-й этап: во сколько начало разделки с участием Непряевой, где смотреть

Сегодня, 18 января, в Оберхофе (Германия) в рамках шестого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская гонка с раздельным стартом классическим стилем. Начало — в 14:55 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Россиянка Дарья Непряева примет участие в гонке. Ранее она пропустила спринт. Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1276 очков. Второе место занимает шведка Моа Илар (1112 очков). Россиянка Дарья Непряева занимает 29-е место (328). Этап Кубка мира в Оберхофе пройдёт с 17 по 18 января.