Лыжи, Кубок мира, 6-й этап: во сколько разделка с участием Коростелёва, где смотреть

Сегодня, 18 января, в Оберхофе (Германия) в рамках шестого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская гонка с раздельным стартом свободным стилем. Начало — в 12:45 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 1294 очка. Второе место занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен (1048 очков), россиянин Савелий Коростелёв располагается на 19-й строчке (330). Ранее он пропустил спринт. Этап Кубка мира в Оберхофе пройдёт с 17 по 18 января.