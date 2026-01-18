Лыжник Иван Горбунов получил отказ в нейтральном статусе от FIS

Российский лыжник Иван Горбунов рассказал, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала ему в получении индивидуального нейтрального статуса (AIN).

«Мне пришёл отказ, но не по той причине, которую мы ожидали. По причине несоблюдения антидопинговых правил. FIS, конечно, мне ничего не пояснил, я скинул все скрины тестирований, которые мы проходили, их было много… Не было международных проб эти четыре года, хотя мы были в этом году достаточное количество раз в Европе. Если бы они хотели проверить, они бы проверили, но с их стороны инициативы не было. Поэтому такой результат. Знаю, что у молодых ребят такие же отказы. Не буду судиться, всё равно никуда не успеваем, что доказывать. Бессмысленная трата времени и сил.

Я написал официальную заявку, заполнил все анкеты, которые мне прислали. Прошло много времени. Я написал, почему нет ответа от них. Должен был прийти счет на оплату, он не приходил; мне ответили, что в течение 30 дней идет рассмотрение. 30 декабря мне пришел официальный отказ по такой причине. В мире очень много спортсменов, которые начали выступать на Кубке мира, у них ведь тоже нет тестов… Почему они могут участвовать, а наши юниоры — нет? Это двойные стандарты. У меня не было никаких ожиданий. Я себе сказал: «Ты сделал всё», — приводит слова Горбунова «Матч ТВ».