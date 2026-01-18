Евгения Крупицкая выиграла скиатлон на Кубке России в Казани, Алина Пеклецова — вторая
Поделиться
Лыжница Евгения Крупицкая одержала победу в скиатлоне на 20 км в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 54.23,1.
Второе место заняла Алина Пеклецова, уступившая победительнице 1,9 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова с отставанием 31,5.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
18 января 2026, воскресенье. 10:15 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
54:23.1
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+1.9
3
Екатерина Смирнова
Тюменская область
+31.5
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Женщины. Скиатлон 10 км+10 км. Результаты:
- Евгения Крупицкая — 54.23,1.
- Алина Пеклецова — отставание 1,9.
- Екатерина Смирнова +31,5.
- Елизавета Маслакова +31,8.
- Екатерина Булычева +32,2.
- Екатерина Никитина +34,2.
- Ольга Царёва +38,0.
- Карина Гончарова +59,5.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 января 2026
-
11:49
-
11:18
-
10:50
-
10:18
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:30
- 17 января 2026
-
23:00
-
22:52
-
22:40
-
22:00
-
19:53
-
19:40
-
19:08
-
18:10
-
17:18
-
17:18
-
16:41
-
16:24
-
16:20
-
16:13
-
16:11
-
16:09
-
16:01
-
15:55
-
15:42
-
15:33
-
15:27
-
15:16
-
15:06
-
15:04
-
14:52
-
14:48
-
14:46