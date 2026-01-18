Евгения Крупицкая выиграла скиатлон на Кубке России в Казани, Алина Пеклецова — вторая

Лыжница Евгения Крупицкая одержала победу в скиатлоне на 20 км в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 54.23,1.

Второе место заняла Алина Пеклецова, уступившая победительнице 1,9 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова с отставанием 31,5.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Женщины. Скиатлон 10 км+10 км. Результаты: