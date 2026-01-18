Скидки
Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Главная Лыжи Новости

Евгения Крупицкая выиграла скиатлон на Кубке России в Казани, Алина Пеклецова — вторая

Евгения Крупицкая выиграла скиатлон на Кубке России в Казани, Алина Пеклецова — вторая
Лыжница Евгения Крупицкая одержала победу в скиатлоне на 20 км в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 54.23,1.

Второе место заняла Алина Пеклецова, уступившая победительнице 1,9 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова с отставанием 31,5.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
18 января 2026, воскресенье. 10:15 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
54:23.1
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+1.9
3
Екатерина Смирнова
Тюменская область
+31.5

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Женщины. Скиатлон 10 км+10 км. Результаты:

  1. Евгения Крупицкая — 54.23,1.
  2. Алина Пеклецова — отставание 1,9.
  3. Екатерина Смирнова +31,5.
  4. Елизавета Маслакова +31,8.
  5. Екатерина Булычева +32,2.
  6. Екатерина Никитина +34,2.
  7. Ольга Царёва +38,0.
  8. Карина Гончарова +59,5.
