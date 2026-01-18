«Всё сложилось хорошо». Крупицкая — после победы в скиатлоне на КР в Казани

Российская лыжница Евгения Крупицкая, выигравшая скиатлон на этап Кубка России в Казани, о своих впечатлениях после гонки.

«Что случилось на старте гонки? Это было ожидаемо, поскольку трасса такая, что все накатывают со спусков. У меня присутствует жёлтая карточка, я решила не суетиться, а просто пропустила вперёд энное количество народу, оказалась далековато, но потом выбралась, всё было под контролем.

Я довольна гонкой, всё сложилось хорошо, спасибо всем. Была ли уверена в победе за 200 метров до финиша? Я была уверена в своём финише, но всё равно были опасения, что Алина сможет собраться и выдать финиш лучше, чем у меня. Такая трасса подходит? Всегда считала, что в Казани мне трасса по рельефу не подходит, но сегодня я выиграла, значит, всё-таки трасса в Казани мне подходит», – передаёт слова Крупицкой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.