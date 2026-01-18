Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Всё сложилось хорошо». Крупицкая — после победы в скиатлоне на КР в Казани

«Всё сложилось хорошо». Крупицкая — после победы в скиатлоне на КР в Казани
Комментарии

Российская лыжница Евгения Крупицкая, выигравшая скиатлон на этап Кубка России в Казани, о своих впечатлениях после гонки.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
18 января 2026, воскресенье. 10:15 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
54:23.1
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+1.9
3
Екатерина Смирнова
Тюменская область
+31.5

«Что случилось на старте гонки? Это было ожидаемо, поскольку трасса такая, что все накатывают со спусков. У меня присутствует жёлтая карточка, я решила не суетиться, а просто пропустила вперёд энное количество народу, оказалась далековато, но потом выбралась, всё было под контролем.

Я довольна гонкой, всё сложилось хорошо, спасибо всем. Была ли уверена в победе за 200 метров до финиша? Я была уверена в своём финише, но всё равно были опасения, что Алина сможет собраться и выдать финиш лучше, чем у меня. Такая трасса подходит? Всегда считала, что в Казани мне трасса по рельефу не подходит, но сегодня я выиграла, значит, всё-таки трасса в Казани мне подходит», – передаёт слова Крупицкой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Евгения Крупицкая выиграла скиатлон на Кубке России в Казани, Алина Пеклецова — вторая
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android