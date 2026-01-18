Скидки
Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Лыжи Новости

Пантрина выиграла масс-старт на чемпионате войск национальной гвардии России

Пантрина выиграла масс-старт на чемпионате войск национальной гвардии России
Комментарии

Лыжница Елизавета Пантрина одержала победу в масс-старте на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата войск национальной гвардии России, который проходит в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию за 30.39,2.

Второе место заняла Вероника Степанова, уступившая победительнице 0,8 секунды. Тройку призёров замкнула Татьяна Сорина с отставанием 2,7 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Женщины. Масс-старт 10 км классическим стилем. Результаты:

  1. Елизавета Пантрина — 30.39,2.
  2. Вероника Степанова — отставание 0,8.
  3. Татьяна Сорина +2,7.
  4. Екатерина Шибекина +4,9.
  5. Дарья Рогозина +9,0.
  6. Алёна Баранова +11,3.
