Пантрина выиграла масс-старт на чемпионате войск национальной гвардии России
Лыжница Елизавета Пантрина одержала победу в масс-старте на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата войск национальной гвардии России, который проходит в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию за 30.39,2.
Второе место заняла Вероника Степанова, уступившая победительнице 0,8 секунды. Тройку призёров замкнула Татьяна Сорина с отставанием 2,7 секунды.
Лыжные гонки. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Женщины. Масс-старт 10 км классическим стилем. Результаты:
- Елизавета Пантрина — 30.39,2.
- Вероника Степанова — отставание 0,8.
- Татьяна Сорина +2,7.
- Екатерина Шибекина +4,9.
- Дарья Рогозина +9,0.
- Алёна Баранова +11,3.
