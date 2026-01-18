Пантрина выиграла масс-старт на чемпионате войск национальной гвардии России

Лыжница Елизавета Пантрина одержала победу в масс-старте на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата войск национальной гвардии России, который проходит в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию за 30.39,2.

Второе место заняла Вероника Степанова, уступившая победительнице 0,8 секунды. Тройку призёров замкнула Татьяна Сорина с отставанием 2,7 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Женщины. Масс-старт 10 км классическим стилем. Результаты:

Елизавета Пантрина — 30.39,2. Вероника Степанова — отставание 0,8. Татьяна Сорина +2,7. Екатерина Шибекина +4,9. Дарья Рогозина +9,0. Алёна Баранова +11,3.