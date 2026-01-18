Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Крупицкая раскрыла, получила ли ответ от FIS по поводу нейтрального статуса

Крупицкая раскрыла, получила ли ответ от FIS по поводу нейтрального статуса
Комментарии

Лидер общего зачёта Кубка России, лыжница Евгения Крупицкая рассказала, что пока что не получила ответ по поводу возможного получения индивидуального нейтрального статуса (AIN) от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Подавалась ли на нейтральный статус? Да. Мне не пришёл ещё ответ.

Волнительно ли ждать ответа? Нет», – передаёт слова Крупицкой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

По состоянию на январь 2026 года, нейтральный статус получили только два лыжника из России — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Они имеют право выступать на международных соревнованиях. По разным причинам отказ в нейтральном статусе получили российские лыжники Сергей Ардашев, Сергей Волков и Иван Горбунов.

Материалы по теме
Евгения Крупицкая выиграла скиатлон на Кубке России в Казани, Алина Пеклецова — вторая
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android