Крупицкая раскрыла, получила ли ответ от FIS по поводу нейтрального статуса

Лидер общего зачёта Кубка России, лыжница Евгения Крупицкая рассказала, что пока что не получила ответ по поводу возможного получения индивидуального нейтрального статуса (AIN) от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
«Подавалась ли на нейтральный статус? Да. Мне не пришёл ещё ответ.
Волнительно ли ждать ответа? Нет», – передаёт слова Крупицкой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
По состоянию на январь 2026 года, нейтральный статус получили только два лыжника из России — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Они имеют право выступать на международных соревнованиях. По разным причинам отказ в нейтральном статусе получили российские лыжники Сергей Ардашев, Сергей Волков и Иван Горбунов.