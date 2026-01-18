Скидки
Главная Лыжи Новости

«Приезжаю с отличным настроением». Крупицкая — об атмосфере на Кубке России в Казани

«Приезжаю с отличным настроением». Крупицкая — об атмосфере на Кубке России в Казани
Комментарии

Российская лыжница Евгения Крупицкая, ставшая победительницей скиатлона на этапе Кубка России в Казани, положительно оценила атмосферу на соревнованиях в столице Татарстана.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
18 января 2026, воскресенье. 10:15 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
54:23.1
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+1.9
3
Екатерина Смирнова
Тюменская область
+31.5

«В Казань приезжаю всегда с отличным настроением, здесь классный приём, много болельщиков, очень тёплая атмосфера.

Я почти полностью довольна гонками, может быть, не очень удачно прошёл спринт, хотелось всё-таки побороться за прохождение в финальную часть. Но дистанционными гонками я полностью удовлетворена.

Как удаётся держать высокие позиции в рейтинге? Как-то удаётся (смеётся). С Божьей помощью.

Слежу ли за выступлением россиян на Кубке мира? Очень немного, только сводку читаю», – передаёт слова Крупицкой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

