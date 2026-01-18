«Непопулярное мнение — на Олимпиаде проще». Коростелёв — о шансах на медаль на ОИ-2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв, на этапе Кубка мира в Давосе подтвердивший олимпийскую квоту, оценил свои шансы на завоевание медали на предстоящей Олимпиаде в Милане.

«Я слегка покатался на эмоциональных качелях с точки зрения того, что у меня не удавалась первая гонка в цикле, а вторая получалась. Итог тура — хороший. Всё классно, но осадок остался. Есть понимание, что если улучшить спринт, то за тройку можно бороться. На Олимпиаде можно бороться за медаль. Непопулярное мнение — на Олимпиаде проще. Пока не хватает опыта прохождения спусков, нужно больше агрессии, нужно нарабатывать. На «Тур де Ски» я бежал несколько гонок в лыжах Сергея Устюгова. Это пары 2017 года, мне кажется», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

Помимо Коростелёва, из россиян олимпийскую квоту подтвердила Дарья Непряева.