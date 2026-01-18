Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Непопулярное мнение — на Олимпиаде проще». Коростелёв — о шансах на медаль на ОИ-2026

«Непопулярное мнение — на Олимпиаде проще». Коростелёв — о шансах на медаль на ОИ-2026
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв, на этапе Кубка мира в Давосе подтвердивший олимпийскую квоту, оценил свои шансы на завоевание медали на предстоящей Олимпиаде в Милане.

«Я слегка покатался на эмоциональных качелях с точки зрения того, что у меня не удавалась первая гонка в цикле, а вторая получалась. Итог тура — хороший. Всё классно, но осадок остался. Есть понимание, что если улучшить спринт, то за тройку можно бороться. На Олимпиаде можно бороться за медаль. Непопулярное мнение — на Олимпиаде проще. Пока не хватает опыта прохождения спусков, нужно больше агрессии, нужно нарабатывать. На «Тур де Ски» я бежал несколько гонок в лыжах Сергея Устюгова. Это пары 2017 года, мне кажется», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

Помимо Коростелёва, из россиян олимпийскую квоту подтвердила Дарья Непряева.

Материалы по теме
Коростелёв снова в шаге от медали на Кубке мира. Шикарная гонка от нашего лыжника! LIVE
Live
Коростелёв снова в шаге от медали на Кубке мира. Шикарная гонка от нашего лыжника! LIVE
Разбор стартов Коростелёва и Непряевой на Кубке мира. В чём можно добавить до Олимпиады? Разбор стартов Коростелёва и Непряевой на Кубке мира. В чём можно добавить до Олимпиады?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android