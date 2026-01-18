Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Зимятов – о Коростелёве и Непряевой: они наши разведчики, вся страна болеет и переживает

Зимятов – о Коростелёве и Непряевой: они наши разведчики, вся страна болеет и переживает
Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов высказался об участии российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на этапах Кубка мира — 2025/2026.

«Каковы первые впечатления по нашему возвращению на Кубок мира? Честно говоря, когда в последние годы наши спортсмены не участвовали, то я и не смотрел Кубок мира, начал забывать иностранных спортсменов.

А сейчас, когда наши поехали, с удовольствием смотрел Давос. Мы там выступали в свое время, я был победителем соревнований. Конечно, болели и переживали за неудачи, которые были. Мы знаем причины – акклиматизация, снег, сервис, много причин, которые не дают возможность пока. Они наши разведчики, вся страна болеет, переживает», – передаёт слова Зимятова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Коростелёв снова в шаге от медали на Кубке мира. Шикарная гонка от нашего лыжника! LIVE
Live
Коростелёв снова в шаге от медали на Кубке мира. Шикарная гонка от нашего лыжника! LIVE
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android