Зимятов – о Коростелёве и Непряевой: они наши разведчики, вся страна болеет и переживает

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов высказался об участии российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на этапах Кубка мира — 2025/2026.

«Каковы первые впечатления по нашему возвращению на Кубок мира? Честно говоря, когда в последние годы наши спортсмены не участвовали, то я и не смотрел Кубок мира, начал забывать иностранных спортсменов.

А сейчас, когда наши поехали, с удовольствием смотрел Давос. Мы там выступали в свое время, я был победителем соревнований. Конечно, болели и переживали за неудачи, которые были. Мы знаем причины – акклиматизация, снег, сервис, много причин, которые не дают возможность пока. Они наши разведчики, вся страна болеет, переживает», – передаёт слова Зимятова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.