Зимятов – о Большунове: он переживает, у него ломка, стресс

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным Николай Зимятов считает, что эмоциональные всплески обладателя трёх золотых медалей Олимпиады в Пекине Александра Большунова связаны с переживаниями из-за недопуска на международную арену.

«Большунов бы смог в текущей форме показать что-то в Милане? Я думаю, да, его списывать ни в коем случае не надо. Мы знаем его тренера Бородавко, как он планирует подготовку, пик у Олимпийским играм – это февраль. Большунов набирает, ребята помоложе сбавляют…

Эмоциональные моменты Большунова связаны с переживаниями из-за недопуска? Думаю, да, стресс тоже есть, он переживает, ломка такая у него идёт. Спортсмены не железные люди», – передаёт слова Зимятова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.