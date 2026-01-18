Четырёхкратный олимпийский чемпион Зимятов высказался о перспективах россиян на ОИ-2026

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов оценил перспективы российских лыжников на предстоящей Олимпиаде в Милане, которая стартует 6 февраля.

Из россиян олимпийские квоты подтвердили Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

«Есть ли шансы в Милане показать максимум? Я думаю, есть. Обидно за наших лидеров – за Алину Пеклецову, Евгению Крупицкую, за Сергея Ардашева обидно. Ребята сильные, я уже не говорю об Александре Большунове.

Поколение теряет возможность стать олимпийскими чемпионами, это несправедливо. Но мы все в такой ситуации, приходится потерпеть. У молодежи есть шанс ещё на следующей Олимпиаде», – передаёт слова Зимятова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.