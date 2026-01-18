Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Четырёхкратный олимпийский чемпион Зимятов высказался о перспективах россиян на ОИ-2026

Четырёхкратный олимпийский чемпион Зимятов высказался о перспективах россиян на ОИ-2026
Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов оценил перспективы российских лыжников на предстоящей Олимпиаде в Милане, которая стартует 6 февраля.

Из россиян олимпийские квоты подтвердили Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

«Есть ли шансы в Милане показать максимум? Я думаю, есть. Обидно за наших лидеров – за Алину Пеклецову, Евгению Крупицкую, за Сергея Ардашева обидно. Ребята сильные, я уже не говорю об Александре Большунове.

Поколение теряет возможность стать олимпийскими чемпионами, это несправедливо. Но мы все в такой ситуации, приходится потерпеть. У молодежи есть шанс ещё на следующей Олимпиаде», – передаёт слова Зимятова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Разбор стартов Коростелёва и Непряевой на Кубке мира. В чём можно добавить до Олимпиады?
Разбор стартов Коростелёва и Непряевой на Кубке мира. В чём можно добавить до Олимпиады?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android