Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
14:55 Мск
Главная Лыжи Новости

Зимятов рассказал о трудностях, с которыми Коростелёв и Непряева столкнулись в Европе

Зимятов рассказал о трудностях, с которыми Коростелёв и Непряева столкнулись в Европе
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов поделился, с какими трудностиями столкнулись российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева на этапах Кубка мира.

«Нормальная ли погода для лыжников? Январь-февраль – это настоящая русская зима, многие привыкли к этому. Лыжники всегда свежемороженные, не боятся и выступают нормально. Есть определённые нормы, при которых они не участвуют, но сейчас нормально.

Лучше мороз, чем как в Европе, где проблемы со снегом? Елена Валерьевна [Вяльбе] всегда говорит, что мы не привыкли к такому снегу, разные традиции есть, у них искусственный снег, у нас натуральный. Иногда получалось так, что приезжали спортсмены с Кубка мира, и их обыгрывали местные ребята, которые здесь тренировались, можно сказать, второй состав.

Поэтому есть сложности с адаптацией у Непряевой и Коростелёва? Естественно, все говорят, пишут об этом. Тем более, они ещё молодые спортсмены, не были в таких условиях европейских. Они сейчас привыкают. Если все получится хорошо, на Олимпиаде они уже войдут в хорошую форму, адаптируются, будет всё нормально», – передаёт слова Зимятова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новости. Лыжи
Все новости RSS

