Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Казани
Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на 20 км в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 46.51,7.
Второе место занял Илья Семиков, уступивший победителю 17,1 секунды. Тройку призёров замкнул Иван Якимушкин с отставанием 31,5.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
18 января 2026, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
46:51.7
2
Илья Семиков
Республика Коми
+17.1
3
Иван Якимушкин
Тюменская область
+17.2
