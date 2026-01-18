Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Казани

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на 20 км в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 46.51,7.

Второе место занял Илья Семиков, уступивший победителю 17,1 секунды. Тройку призёров замкнул Иван Якимушкин с отставанием 31,5.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Мужчины. Скиатлон 10 км+10 км. Результаты:

Александр Большунов — 46.51,7. Илья Семиков — отставание 17,1. Иван Якимушкин +17,2. Антон Тимашов +17,3. Данила Карпасюк +18,2. Никита Родионов +19,1. Сергей Волков +19,3. Даниил Муралеев +19,4.