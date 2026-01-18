Скидки
Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
14:55 Мск
Лыжи

Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Казани

Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Казани
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на 20 км в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 46.51,7.

Второе место занял Илья Семиков, уступивший победителю 17,1 секунды. Тройку призёров замкнул Иван Якимушкин с отставанием 31,5.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
18 января 2026, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
46:51.7
2
Илья Семиков
Республика Коми
+17.1
3
Иван Якимушкин
Тюменская область
+17.2

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Мужчины. Скиатлон 10 км+10 км. Результаты:

  1. Александр Большунов — 46.51,7.
  2. Илья Семиков — отставание 17,1.
  3. Иван Якимушкин +17,2.
  4. Антон Тимашов +17,3.
  5. Данила Карпасюк +18,2.
  6. Никита Родионов +19,1.
  7. Сергей Волков +19,3.
  8. Даниил Муралеев +19,4.
