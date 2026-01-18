Савелий Коростелёв занял пятое место в разделке на 10 км на этапе Кубка мира в Оберхофе
22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал на пятой позиции в гонке с раздельного старта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию 10 км классическим стилем за 21.33,8.
От победителя гонки, чемпиона мира норвежца Мартина Лёвстрёма Нюэнгета, Коростелёв отстал на 24,2 секунды. До подиума россиянину не хватило 10 секунд.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
18 января 2026, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
21:09.1
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+13.8
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+14.5
