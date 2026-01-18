Нюэнгет победил в гонке с раздельного старта на этапе КМ в Оберхофе, Нисканен — второй
Чемпион мира норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет одержал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем в рамках этапа Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Он показал результат 21.09,1.
Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен, уступивший победителю 13,8 секунды. Тройку призёров замкнул норвежец Эрик Вальнес. Россиянин Савелий Коростелёв занял пятое место в гонке.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
18 января 2026, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
21:09.1
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+13.8
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+14.5
