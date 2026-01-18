Нюэнгет победил в гонке с раздельного старта на этапе КМ в Оберхофе, Нисканен — второй

Чемпион мира норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет одержал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем в рамках этапа Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Он показал результат 21.09,1.

Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен, уступивший победителю 13,8 секунды. Тройку призёров замкнул норвежец Эрик Вальнес. Россиянин Савелий Коростелёв занял пятое место в гонке.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф. Разделка 10 км классическим стилем. Мужчины. Результаты: