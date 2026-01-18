Скидки
Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Смотреть трансляцию
14:55 Мск
Главная Лыжи Новости

Нюэнгет победил в гонке с раздельного старта на этапе КМ в Оберхофе, Нисканен — второй

Комментарии

Чемпион мира норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет одержал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем в рамках этапа Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Он показал результат 21.09,1.

Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен, уступивший победителю 13,8 секунды. Тройку призёров замкнул норвежец Эрик Вальнес. Россиянин Савелий Коростелёв занял пятое место в гонке.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
18 января 2026, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
21:09.1
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+13.8
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+14.5

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф. Разделка 10 км классическим стилем. Мужчины. Результаты:

  1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 21.09,1.
  2. Ийво Нисканен (Финляндия) — отставание 13,8.
  3. Эрик Вальнес (Норвегия) +14,5.
  4. Элиа Барп (Италия) +17,5.
  5. Савелий Коростелёв (Россия) +24,2.
