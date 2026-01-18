Зимятов: норвежцам плевать, есть россияне или нет, они без нас зарабатывают

Четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов заявил, что норвежским спортсменам не нужны российские соперники на международных стартах.

«Я не слышал об этом, но не понимаю, почему могут дальше отнять нейтральный статус у Коростелёва и Непряевой после Олимпиады, с чего бы? Норвежцам плевать, конечно, есть наши или нет, они без нас зарабатывают. Но на Олимпиаде будет полегче, там будет четыре норвежца.

Лыжный спорт интересен тем, что нет лидеров. Большунов был лидером, а тут его бац — и обыгрывают. Так интереснее. Сегодня одна ситуация, завтра другая, это подтягивает всех к лучшему результату, бывает удачный старт, бывает неудачный. Кто-то болеет, и Саша болел, и Сергей Ардашев болел, восстанавливается. На всё это тоже надо смотреть», – передаёт слова Зимятова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.