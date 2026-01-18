Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Зимятов: норвежцам плевать, есть россияне или нет, они без нас зарабатывают

Зимятов: норвежцам плевать, есть россияне или нет, они без нас зарабатывают
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов заявил, что норвежским спортсменам не нужны российские соперники на международных стартах.

«Я не слышал об этом, но не понимаю, почему могут дальше отнять нейтральный статус у Коростелёва и Непряевой после Олимпиады, с чего бы? Норвежцам плевать, конечно, есть наши или нет, они без нас зарабатывают. Но на Олимпиаде будет полегче, там будет четыре норвежца.

Лыжный спорт интересен тем, что нет лидеров. Большунов был лидером, а тут его бац — и обыгрывают. Так интереснее. Сегодня одна ситуация, завтра другая, это подтягивает всех к лучшему результату, бывает удачный старт, бывает неудачный. Кто-то болеет, и Саша болел, и Сергей Ардашев болел, восстанавливается. На всё это тоже надо смотреть», – передаёт слова Зимятова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Коростелёв остался в шаге от медали на Кубке мира. А что покажет Непряева? LIVE
Live
Коростелёв остался в шаге от медали на Кубке мира. А что покажет Непряева? LIVE
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android