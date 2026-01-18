Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вяльбе заявила, что российские лыжники больше не получат нейтральный статус

Вяльбе заявила, что российские лыжники больше не получат нейтральный статус
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжники из России не получат больше индивидуальный нейтральный статус от FIS.

«Все те, кто у нас получили нейтральный статус – уже получили. Больше никто не получит. Я это не обсуждаю, Казань, и на этом всё закончилось», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

По состоянию на январь 2026 года, нейтральный статус получили только два лыжника из России — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Они имеют право выступать на международных соревнованиях.

Материалы по теме
Лыжник Иван Горбунов получил отказ в нейтральном статусе от FIS
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android