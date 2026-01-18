Вяльбе заявила, что российские лыжники больше не получат нейтральный статус

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжники из России не получат больше индивидуальный нейтральный статус от FIS.

«Все те, кто у нас получили нейтральный статус – уже получили. Больше никто не получит. Я это не обсуждаю, Казань, и на этом всё закончилось», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

По состоянию на январь 2026 года, нейтральный статус получили только два лыжника из России — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Они имеют право выступать на международных соревнованиях.