Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Фото: Савелий Коростелёв на церемонии награждения после пятого места на КМ в Оберхофе

Комментарии

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв принял участие в церемонии награждения после гонки с раздельного старта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Он занял пятое место и попал в цветочную церемонию.

Он преодолел дистанцию 10 км классическим стилем за 21.33,8. От победителя гонки, чемпиона мира норвежца Мартина Лёвстрёма Нюэнгета, Коростелёв отстал на 24,2 секунды. До подиума россиянину не хватило 10 секунд.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
18 января 2026, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
21:09.1
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+13.8
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+14.5

