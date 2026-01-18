Скидки
Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Бородавко: Большунова любят за то, как он умеет общаться

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова любят не только за высокие результаты.

«Мы видим того Большунова, которого все любят? Любят его не только за темп, за те результаты, которые он показывает, любят за то, как он умеет общаться. Он постепенно возвращается, думаю, что мы увидим ещё более высокие результаты, которые от него все ждут.

Пик у моих спортсменов всегда в феврале-марте? Да, другие спортсмены делают то же самое. Достаточно успешное выступление у Митрошина, Алёна Баранова выиграла, в целом, по группе – достаточно хорошие выступления. Надеюсь, на чемпионате России все будут в строю и смогут показать хороший результат», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Большунов выиграл свою любимую гонку! Победу он отпраздновал с женой и дочкой
