Бородавко: открещиваться от силовых структур ради нейтрального статуса витиевато

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил, считает ли опасным для возможности получения россиянами нейтрального статуса участвовать в чемпионате войск национальной гвардии России, который проходит в Сыктывкаре.

«Алёна Баранова улетела в Сыктывкар? Да, вчера они улетели, сегодня уже бежали чемпионат Росгвардии. Они все являются сотрудниками Росгвардии и обязаны выступать на ведомственных соревнованиях.

Опасно ли участвовать в таких стартах в ситуации с нейтральными статусами? Будет ли это галочкой против? Дополнительных галочек нет – либо она есть, либо её нет. Это подчеркивает значимость наших спортсменов, они не открещиваются от силовых структур, не открещиваются от России, являются полноправными жителями своей страны, любят её, не скрывают своих чувств.

Скрывать что-то ради нейтрального статуса неправильно? Это, скажем так, витиевато», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

