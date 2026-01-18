Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вяльбе объяснила, почему лыжники пропустили гонки Кубка России ради чемпионата Росгвардии

Вяльбе объяснила, почему лыжники пропустили гонки Кубка России ради чемпионата Росгвардии
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила, считает ли опасным для возможности получения россиянами нейтрального статуса участвовать в чемпионате войск национальной гвардии России, который проходит в Сыктывкаре. Параллельно с ним идёт этап Кубка России в Казани.

«Почти все наши спортсмены в тех или иных ведомственных структурах: кто-то в Росгвардии, кто-то в «Динамо», у них есть свои ведомственные соревнования, они получают зарплату и должны там выступать.

Нечего это со мной обсуждать, я всегда им скажу – вы обязаны это делать. Когда мы были на международной арене, то писали письма, у нас всегда есть взаимозачёт, им давали какие-то очки как лидерам. Сейчас этого нет, так что это их работа», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Пантрина выиграла масс-старт на чемпионате войск национальной гвардии России
Материалы по теме
Коростелёв прописался в числе лучших в мире. На Олимпиаде ждём прорыва?
Коростелёв прописался в числе лучших в мире. На Олимпиаде ждём прорыва?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android