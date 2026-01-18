Вяльбе объяснила, почему лыжники пропустили гонки Кубка России ради чемпионата Росгвардии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила, считает ли опасным для возможности получения россиянами нейтрального статуса участвовать в чемпионате войск национальной гвардии России, который проходит в Сыктывкаре. Параллельно с ним идёт этап Кубка России в Казани.

«Почти все наши спортсмены в тех или иных ведомственных структурах: кто-то в Росгвардии, кто-то в «Динамо», у них есть свои ведомственные соревнования, они получают зарплату и должны там выступать.

Нечего это со мной обсуждать, я всегда им скажу – вы обязаны это делать. Когда мы были на международной арене, то писали письма, у нас всегда есть взаимозачёт, им давали какие-то очки как лидерам. Сейчас этого нет, так что это их работа», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.