Дарья Непряева заняла 16-е место в классической разделке на этапе Кубка мира в Оберхофе

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева финишировала на 16-й позиции в гонке с раздельного старта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Она преодолела дистанцию 10 км классическим стилем за 25.33.3.

От победительницы гонки, шведской лыжницы Моа Илар, Дарья Непряева отстала на 56,3 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф. Разделка 10 км классическим стилем. Женщины. Результаты: