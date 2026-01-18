Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дарья Непряева заняла 16-е место в классической разделке на этапе Кубка мира в Оберхофе

Дарья Непряева заняла 16-е место в классической разделке на этапе Кубка мира в Оберхофе
Комментарии

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева финишировала на 16-й позиции в гонке с раздельного старта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Она преодолела дистанцию 10 км классическим стилем за 25.33.3.

От победительницы гонки, шведской лыжницы Моа Илар, Дарья Непряева отстала на 56,3 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
18 января 2026, воскресенье. 14:55 МСК
Окончено
1
Моа Илар
Швеция
24:37.0
2
Тереза Штадлобер
Австрия
+0.7
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+20.8

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф. Разделка 10 км классическим стилем. Женщины. Результаты:

  1. Моа Илар (Швеция) — 24.37,0.
  2. Тереза Штадлобер (Австрия) — отставание 0,7.
  3. Йонна Сундлинг (Швеция) +20,8.
  4. Джессика Диггинс (США) +30,1.
  5. Каролине Гроттинг (Норвегия) +31,7.
Материалы по теме
Коростелёв остался в шаге от медали на Кубке мира. Шикарная гонка для российского лыжника!
Коростелёв остался в шаге от медали на Кубке мира. Шикарная гонка для российского лыжника!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android