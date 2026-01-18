Четырёхкратный олимпийский чемпион Зимятов высоко оценил организацию этапа КР в Казани

Четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов высоко оценил уровень проведения этапа Кубка России по лыжным гонкам в Казани.

«Не первый раз в Татарстане, знаем, что здесь очень гостеприимные болельщики, организация, президент Федерации, который всегда старается сделать что-то для лыжного спорта, наше ветеранское сообщество часто приезжает в Казань.

Бываем и в Кирове, Тюмени, Сыктывкаре, но Казань выделяется, на высоте. Здорово, что регионы конкурируют друг с другом, спортсменам всё нравится, с погодой, в принципе, тоже повезло», – передаёт слова Зимятова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.