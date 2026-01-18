Моа Илар выиграла разделку на 10 км на Кубке мира в Оберхофе, Диггинс — четвёртая

Шведская лыжница Моа Илар одержала победу в гонке с раздельного старта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Она преодолела дистанцию 10 км классическим стилем за 24.37,0.

Второе место заняла представительница Австрии Тереза Штадлобер, уступившая победительнице 0,7 секунды. Тройку призёров замкнула шведка Йонна Сундлинг (+20,8). Россиянка Дарья Непряева стала 16-й (+56,3).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф. Разделка 10 км классическим стилем. Женщины. Результаты: