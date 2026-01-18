Моа Илар выиграла разделку на 10 км на Кубке мира в Оберхофе, Диггинс — четвёртая
Поделиться
Шведская лыжница Моа Илар одержала победу в гонке с раздельного старта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Она преодолела дистанцию 10 км классическим стилем за 24.37,0.
Второе место заняла представительница Австрии Тереза Штадлобер, уступившая победительнице 0,7 секунды. Тройку призёров замкнула шведка Йонна Сундлинг (+20,8). Россиянка Дарья Непряева стала 16-й (+56,3).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
18 января 2026, воскресенье. 14:55 МСК
Окончено
1
Моа Илар
Швеция
24:37.0
2
Тереза Штадлобер
Австрия
+0.7
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+20.8
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф. Разделка 10 км классическим стилем. Женщины. Результаты:
- Моа Илар (Швеция) — 24.37,0.
- Тереза Штадлобер (Австрия) — отставание 0,7.
- Йонна Сундлинг (Швеция) +20,8.
- Джессика Диггинс (США) +30,1.
- Каролине Гроттинг (Норвегия) +31,7.
- Майя Дальквист (Швеция) +31,8.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 января 2026
-
16:46
-
16:39
-
16:24
-
16:23
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:42
-
15:37
-
15:33
-
15:33
-
15:07
-
13:59
-
13:53
-
13:45
-
13:39
-
13:20
-
13:10
-
13:03
-
13:03
-
12:51
-
12:50
-
12:38
-
12:24
-
12:13
-
11:49
-
11:18
-
10:50
-
10:18
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:30
- 17 января 2026
-
23:00
-
22:52