Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
14:55 Мск
Главная Лыжи Новости

Вяльбе — о Большунове: великие не должны распускать сопли

Вяльбе — о Большунове: великие не должны распускать сопли
Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что такие титулованные спортсмены, как Александр Большунов, не должны поддаваться сложным жизненным обстоятельствам, включая проблемы с физическим состоянием.

«Большунов порадовал? Ну конечно, а как же? На самом деле, Саша, как и в прошлом году, начал свои победы с Казани, в этом году повторяет.

Саша тоже на новогодних праздниках болел. Но собрался, молодец. Великие не должны, как говорится, сопли распускать», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

