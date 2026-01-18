Вяльбе — о Терентьевой: она лидер, Даше Непряевой до неё ещё очень далеко

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что ушедшая в декретный отпуск Наталья Терентьева (Непряева) превосходит по уровню свою младшую сестру Дарью, которая выступает на Кубке мира.

«Лидер женской сборной Татарстана в Европе? Думаю, лидер сейчас не в Европе, она здесь, просто ожидает ребёнка. Давайте не будем Наталью списывать со счетов, Даше до Натальи ещё, как ни крути, очень далеко. Даже Веронике Степановой до Натальи ещё очень далеко. Всё должно быть объективно.

Терентьевой будет легче вернуться после родов второй раз? Не знаю, было ли ей сложно с первым, поэтому мне сложно судить (улыбается). Но самое главное — они знают, что у них есть родители, большая поддержка.

Наташа тренируется, она достаточно быстро вернётся, никто даже не сомневается. С её стремлением, характером, честно сказать, может, даже это поспособствует в следующие четыре года бегать и ни о чем не думать», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.