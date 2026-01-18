Вяльбе — о Крамаренко: это спринтерское будущее, жалко, что она узкопрофильная спортсменка

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила, удивил ли её кто-то из женщин на этапе Кубка России в Казани.

«Удивил ли кто-то персонально? При условии, что здесь не было Насти Фалеевой, конечно, Алёна [Баранова] должна была выигрывать. В этом году Наталья Крамаренко смотрится хорошо – в Ижевске выиграла, здесь вторая. Думаю, что это спринтерское будущее, жалко, что она узкопрофильная спортсменка – это спринт, классика. А так пока на арене всё те же», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В рамках этапа Алина Пеклецова выиграла золото в разделке на 10 км свободным стилем, Алёна Баранова выиграла спринт классическим стилем, Евгения Крупицкая стала лучшей в скиатлоне.