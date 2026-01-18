Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вяльбе — о Крамаренко: это спринтерское будущее, жалко, что она узкопрофильная спортсменка

Вяльбе — о Крамаренко: это спринтерское будущее, жалко, что она узкопрофильная спортсменка
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила, удивил ли её кто-то из женщин на этапе Кубка России в Казани.

«Удивил ли кто-то персонально? При условии, что здесь не было Насти Фалеевой, конечно, Алёна [Баранова] должна была выигрывать. В этом году Наталья Крамаренко смотрится хорошо – в Ижевске выиграла, здесь вторая. Думаю, что это спринтерское будущее, жалко, что она узкопрофильная спортсменка – это спринт, классика. А так пока на арене всё те же», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В рамках этапа Алина Пеклецова выиграла золото в разделке на 10 км свободным стилем, Алёна Баранова выиграла спринт классическим стилем, Евгения Крупицкая стала лучшей в скиатлоне.

Материалы по теме
Пеклецова растерзала соперниц в скиатлоне. Россиянка готова блистать и на Кубке мира
Пеклецова растерзала соперниц в скиатлоне. Россиянка готова блистать и на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android