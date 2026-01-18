Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вяльбе: за пределами нашей страны соревнования в чистом поле — собрали, разобрали, уехали

Вяльбе: за пределами нашей страны соревнования в чистом поле — собрали, разобрали, уехали
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сравнила уровень организации лыжных стартов в России и в мире.

«Что касается организации, Казань всегда на самом высоком уровне, никаких замечаний. Что касается результатов, наверное, каждый показал то, на что на сегодняшний день он способен.

Многие спортсмены болели во время новогодних праздников, поэтому только сейчас начинают возвращаться. В целом, как всегда было ярко, красиво, борьба была и у девчонок, и у ребят. Все, кто на что-то надеялся в том или ином виде программы, смогли достичь этих результатов.

Бородавко сказал, что этап в Казани можно сравнить с чемпионатом мира? Я не люблю так сравнивать. Если уровень высокий, он на самом деле высокий. Если говорить, как проходят подобные соревнования за пределами нашей страны, в основном, это всё в чистом поле, быстренько собрали-разобрали, все уехали.

Есть страны, где много болельщиков, есть страны, где их вообще нет. Что касается России, по организации это самое лучшее место, мы особо не боимся никогда», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Вяльбе — о Большунове: великие не должны распускать сопли
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android