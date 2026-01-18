Вяльбе: за пределами нашей страны соревнования в чистом поле — собрали, разобрали, уехали

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сравнила уровень организации лыжных стартов в России и в мире.

«Что касается организации, Казань всегда на самом высоком уровне, никаких замечаний. Что касается результатов, наверное, каждый показал то, на что на сегодняшний день он способен.

Многие спортсмены болели во время новогодних праздников, поэтому только сейчас начинают возвращаться. В целом, как всегда было ярко, красиво, борьба была и у девчонок, и у ребят. Все, кто на что-то надеялся в том или ином виде программы, смогли достичь этих результатов.

Бородавко сказал, что этап в Казани можно сравнить с чемпионатом мира? Я не люблю так сравнивать. Если уровень высокий, он на самом деле высокий. Если говорить, как проходят подобные соревнования за пределами нашей страны, в основном, это всё в чистом поле, быстренько собрали-разобрали, все уехали.

Есть страны, где много болельщиков, есть страны, где их вообще нет. Что касается России, по организации это самое лучшее место, мы особо не боимся никогда», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.