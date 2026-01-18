Вяльбе высказалась о перспективах молодых лыжников из Татарстана

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о перспективах лыжников из Татарстана.

«Конкуренция означает, что мы на правильном пути. Когда всё хорошо, все расслабляются, те, кто содержит команду, те, кто бегает, те, кто лыжи готовит, и тренер уже может с ленцой относиться. Всегда должна быть конкуренция. Меня радует, что есть очень большая конкуренция по регионам, между собой у ребят.

В Республике Татарстан очень активно развивается детский спорт, столько мероприятий проходит, в Зеленодольске сейчас проходили соревнования для детей. Это говорит о том, что есть большая востребованность. Они вырастут, думаю, что уже к 2030 году вы увидите их на Олимпиаде. Не только легионеров, но и тех, кто вырос в Татарстане», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.