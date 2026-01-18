Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила смысл проведения чемпионата России в Южно-Сахалинске.

«Казань не может упасть вниз, не к чему даже придраться, всё на самом высоком уровне, крайне доброжелательно, всё для зрителей – фантастика. Кубок России в Казани точно будет ежегодным, насчёт чемпионата страны мы ходим по кругу. Несмотря на то что страна большая, не в каждом регионе есть места, где мы можем проводить чемпионат страны.

Как раз вот эта конкуренция даёт возможность задуматься, чего нам не хватает. В прошлом году на этапе Кубка России в Сыктывкаре нам руководство сказало, что поменяют табло, добавят трибуны. Люди понимают, для проведения чемпионата России надо вложиться, что-то исправить, два-три года у них для этого есть. И это хорошо.

Не каждый год или два года будет старт на Дальнем Востоке, о котором мы забываем, но страна большая, к этому надо относиться с пониманием. Группу поддержки из Татарстана ждём, место там интересное, увидите, как можно проводить чемпионат в центре города», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.