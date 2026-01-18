Савелий Коростелёв научил итальянского лыжника Элиа Барпа русской нецензурной лексике

Российский лыжник Савелий Коростелёв после разделки на 10 км классическим стилем в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия) записал видео вместе с Элиа Барпом (Италия). На кадрах Савелий говорит Элиа, что тот стал четвёртым. Итальянец в шутку ответил двумя нецензурными словами на русском языке. В комментариях пользователи стали шутить, что Коростелёв научил разговаривать Барпа на русском языке.
«Elia, you fourth» («Элиа, ты четвёртый»), — сказал Коростелёв в видео в телеграм-канале «Комитет спортсменов».
Савелий Коростелёв и Элиа Барп
Фото: телеграм-канал «Комитет спортсменов»
Савелий Коростелёв финишировал на пятой позиции в гонке с раздельного старта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию 10 км классическим стилем за 21.33,8.
