Савелий Коростелёв оценил свой результат в разделке на этапе Кубка мира в Оберхофе
Лыжник из России Савелий Коростелёв высказался о пятом месте в гонке с раздельного старта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию 10 км классическим стилем за 21.33,8.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
18 января 2026, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
21:09.1
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+13.8
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+14.5
«Ещё одна попытка, ещё церемония», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.
После этого старта россиянин записал видео вместе с Элиа Барпом (Италия). На кадрах Савелий говорит Элиа, что тот стал четвёртым. Итальянец в шутку ответил двумя нецензурными словами на русском языке. В комментариях пользователи стали шутить, что Коростелёв научил разговаривать Барпа на русском языке.
