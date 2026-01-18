Савелий Коростелёв оценил свой результат в разделке на этапе Кубка мира в Оберхофе

Лыжник из России Савелий Коростелёв высказался о пятом месте в гонке с раздельного старта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию 10 км классическим стилем за 21.33,8.

«Ещё одна попытка, ещё церемония», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.

После этого старта россиянин записал видео вместе с Элиа Барпом (Италия). На кадрах Савелий говорит Элиа, что тот стал четвёртым. Итальянец в шутку ответил двумя нецензурными словами на русском языке. В комментариях пользователи стали шутить, что Коростелёв научил разговаривать Барпа на русском языке.