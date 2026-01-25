Начало прямой видеотрансляции женского слалома на Кубке мира по горнолыжному спорту

25 января в 11:20 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция первой попытки женского слалома на Кубке мира по горнолыжному спорту. Соревнование принимает чешский Шпинлерув-Млин.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

