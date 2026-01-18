Скидки
Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Большунов — второй, Ардашев лидирует

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Большунов — второй, Ардашев лидирует
Комментарии

Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 после шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который состоялся в Казани. Второе место в зачёте занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 18 января. Мужчины:

1. Сергей Ардашев – 774 очко.

2. Александр Большунов – 481.

3. Иван Якимушкин – 426.

4. Павел Соловьёв – 388.

5. Илья Семиков – 371.

6. Константин Тиунов – 356.

7. Сергей Забалуев – 347.

8. Артем Мальцев – 334.

9. Сергей Волков – 323.

10. Алексей Червоткин – 306.

11. Александр Терентьев – 293.

12. Иван Горбунов – 291.

