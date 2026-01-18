Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Большунов — второй, Ардашев лидирует

Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 после шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который состоялся в Казани. Второе место в зачёте занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 18 января. Мужчины:
1. Сергей Ардашев – 774 очко.
2. Александр Большунов – 481.
3. Иван Якимушкин – 426.
4. Павел Соловьёв – 388.
5. Илья Семиков – 371.
6. Константин Тиунов – 356.
7. Сергей Забалуев – 347.
8. Артем Мальцев – 334.
9. Сергей Волков – 323.
10. Алексей Червоткин – 306.
11. Александр Терентьев – 293.
12. Иван Горбунов – 291.