Общий зачёт Кубка России: Крупицкая — первая, Пеклецова преследует лидера

Общий зачёт Кубка России: Крупицкая — первая, Пеклецова преследует лидера
Комментарии

Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026 после шестого этапа в Мирном. В её активе 633 очка. На второй строчке расположилась Алина Пеклецова. Замыкает тройку лидеров Елизавета Пантрина.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 18 января. Женщины:

1. Евгения Крупицкая – 633.

2. Алина Пеклецова – 560.

3. Елизавета Пантрина – 413.

4. Татьяна Сорина – 411.

5. Ксения Шорохова – 399.

6. Алиса Жамбалова – 398.

7. Алена Баранова – 387.

8. Арина Кусургашева – 377.

9. Екатерина Никитина – 366.

10. Елизавета Маслакова – 320.

11. Ольга Царёва – 296.

12. Лидия Горбунова – 295.

