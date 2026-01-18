Общий зачёт Кубка России: Крупицкая — первая, Пеклецова преследует лидера

Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026 после шестого этапа в Мирном. В её активе 633 очка. На второй строчке расположилась Алина Пеклецова. Замыкает тройку лидеров Елизавета Пантрина.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 18 января. Женщины:
1. Евгения Крупицкая – 633.
2. Алина Пеклецова – 560.
3. Елизавета Пантрина – 413.
4. Татьяна Сорина – 411.
5. Ксения Шорохова – 399.
6. Алиса Жамбалова – 398.
7. Алена Баранова – 387.
8. Арина Кусургашева – 377.
9. Екатерина Никитина – 366.
10. Елизавета Маслакова – 320.
11. Ольга Царёва – 296.
12. Лидия Горбунова – 295.