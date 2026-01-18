Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидер, Коростелёв поднялся на одну строчку

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидер, Коростелёв поднялся на одну строчку
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 1294 очка. Второе место занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен (1048 очков), россиянин Савелий Коростелёв располагается на 18-й строчке (330).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, мужчины. Общий зачёт на 18 января:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1294.

2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1048.

3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 924.

4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 892.

5. Ларс Хегген (Норвегия) – 843.

6. Эдвин Ангер (Швеция) – 710.

7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 647.

8. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 583.

9. Элиа Барп (Италия) – 647.

18. Савелий Коростелёв (Россия) – 410.

