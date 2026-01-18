Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс — лидирует, Непряева — 27-я

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1361 очко. Второе место занимает шведка Моа Илар (1212 очков). Россиянка Дарья Непряева занимает 27-е место (378).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 18 января:

1. Джесси Диггинс (США) – 1361 очка.

2. Моа Илар (Швеция) – 1212.

3. Майя Дальквист (Швеция) – 940.

4. Тереза Штадлобер (Австрия) – 811.

5. Эбба Андерссон (Швеция) – 803.

6. Хейди Венг (Норвегия) – 774.

7. Йонна Сундлинг (Швеция) – 742.

8. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 715.

27. Дарья Непряева (Россия) — 378.

